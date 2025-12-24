На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии задержали мафиози, который прятался в тайнике за батареей

В Неаполе задержали мафиози, который скрывался в квартире за батареей
Ufficio stampa Carabinieri

В Италии задержали члена мафиозной группировки каморра Чиро Андольфи, который оборудовал в своей квартире скрытую комнату за радиатором отопления. Об этом сообщили итальянские карабинеры, передает газета Il Sole 24 Ore.

Андольфи находился в списке из 100 самых опасных разыскиваемых преступников. Мафиози задержали в его квартире в Неаполе после тщательно спланированного расследования, скоординированного районным управлением по борьбе с мафией Неаполя.

На опубликованном фото видно небольшое входное отверстие на месте снимаемой батареи, над которым находится пространство в несколько квадратных метров.

Андольфи находился в розыске с 2022 года. Его приговорили к остаточному сроку заключения в 8 лет, 3 месяца и 10 дней за преступления, связанные с организованной преступной группировкой мафиозного типа, вымогательством в сговоре, отягчающим мафиозными методами, и взяточничеством.

Ранее одного из самых опасных боссов мафии в Италии арестовали, пока он спал.

