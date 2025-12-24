На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне тратят на дополнительное образование детей

Skyeng: 33% опрошенных россиян не тратятся на дополнительное образование детей
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий опрошенный родитель в России (33%) признался, что вообще не тратит деньги на дополнительные занятия для детей. Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-школой иностранных языков Skyeng (есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто инвестирует в дополнительное образование, самым распространенным оказался бюджет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц — так ответили 30% участников исследования. Еще 17% тратят от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а каждый двадцатый родитель расходует на занятия свыше 30 тыс. рублей ежемесячно.

Чаще всего дополнительные расходы связаны с изучением иностранных языков — на них указали 43% респондентов. На втором месте — творческие кружки (36%), далее следует подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (29%). Репетиторам по школьным предметам платят 15% родителей, занятиям по программированию и IT-направлениям — 9%. Платные спортивные секции посещают 11% детей, а выездные образовательные лагеря — 5%.

При максимально насыщенной программе — языковые курсы, программирование, репетиторы, спорт и ежегодный образовательный лагерь — расходы на дополнительное образование «успешного» ребенка могут достигать 18–25 тыс. рублей в месяц, или до 300 тыс. рублей в год.

По словам академического директора Skyeng Анастасии Екушевской, дополнительное образование сегодня воспринимается родителями уже не как факультативное хобби. Оно становится способом ранней профориентации и развития ключевых навыков. Эксперт отметила, что для части направлений не требуются значительные расходы — в некоторых случаях достаточно бюджета около 5 тыс. рублей в месяц.

Большинство родителей считают такие траты оправданными. Так, 67% опрошенных заявили, что вложения в дополнительное образование важны: 30% видят в них основу будущей успешной карьеры ребенка, а 37% уверены, что дети должны быть постоянно заняты полезными и развивающими занятиями.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее стало известно, на что тратятся зумеры.

