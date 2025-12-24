Министер культуры России посетила премьеру современной экранизации «Буратино»

В столичном кинотеатре «Октябрь» презентовали новую экранизацию сказки о «Буратино». В хореографии финальной сцены ленты было задействовано более 200 человек, среди которых 35 профессиональных танцоров, отметила посетившая премьеру глава Минкультуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране», — подчеркнула министр.

Ленту презентовали продюсеры картины Федор Бондарчук, который в том числе исполнил роль Карабаса в картине, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также режиссер Игорь Волошин.

Основная часть съемок фильма прошла в Кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX-XX веков — с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией.

«Город, который мы построили на площадке кинопарка «Москино», до сих пор существует: там есть улицы, магазины, лавочки и целый театр Карабаса. Это ли не чудо? За это чудо я хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Бондарчук.

В свою очередь Эрнст в обращении к залу подчеркнул, что с выходом фильма связаны несколько «мистических совпадений». В частности, ровно 50 лет назад, 1 января, на Первом канале Центрального телевидения вышел посерийно музыкальный фильм «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева с музыкой Алексея Рыбникова.

«В нашей картине только этот композитор имел возможность записать эту музыку так, как он хотел, с тем оркестром, с которым он хотел. И, как он сказал нам, он получил тот эффект, который он когда-то хотел. Наш современник Алексей Рыбников — гений. И в нашей картине композитор – гений», — подчеркнул Эрнст.

Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.