В Астрахани задержали планировавшего теракты подростка

В Астрахани задержали подростка за планирование теракта в Дагестане
ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Астрахани силовики задержали 13-летнего подростка, планировавшего совершить теракты на территории Астраханской области и в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

Следствие установило, что мальчик 2012 года рождения собирал у себя дома взрывное устройство, чтобы в дальнейшем совершить теракт. Сам фигурант рассказал, что летом 2025 года он начал общаться через Telegram на религиозные темы с мужчиной, сторонником «Исламского государства» (организация запрещена в России). Позднее подросток «создал свою группу с целью создания шариата» и обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. Группу впоследствии он распустил, так как для начала нужно было вступить в террористическое сообщество для обучения. После этого мальчик принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан, однако был задержан. В ходе обыска, как уточняется, правоохранители изъяли взрывчатое вещество.

Уточняется, что в возбуждении уголовного дела в отношении подростка было отказано за отсутствием в действиях несовершеннолетнего состава преступлений, так как фигурант не достиг возраста уголовной ответственности — 14 лет. Его поместили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток.

Ранее в Ульяновске двоих подростков обвинили в подготовке теракта и нападениях на людей.

