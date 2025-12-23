На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновске двоих подростков обвинили в подготовке теракта и нападениях на людей

СК: подростки из Ульяновска готовили поджоги и нападения
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Ульяновске двоих подростков обвинили в подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что фигуранты с ноября 2024 года через мессенджер Telegram вступили в группу, пропагандирующую идеи террористической организации. Под влиянием этих идей подростки совершали противоправные действия, снимали их на видео и распространяли среди знакомых, получая за это деньги от кураторов группы.

В период с ноября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые прошли онлайн-обучение и изготовили самодельные зажигательные устройства, которые планировали использовать для поджога служебных автомобилей полиции в Заволжском районе Ульяновска. Кроме того, в январе 2025 года они дважды напали на незнакомых мужчин из расовой и национальной ненависти, также снимая свои действия на телефон.

Подростков задержали 22 января 2025 года сотрудники СК, МВД и ФСБ. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Следственный комитет призвал подростков не поддаваться на манипуляции незнакомцев в интернете, чтобы не вовлекаться в преступления и сохранить свободу и будущее.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина пытался взорвать жилой дом из-за спора с соседями.

