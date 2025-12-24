На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону

Дело возбудили после обнаружения трупов животных в приюте под Ростовом-на-Дону
true
true
true

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными завели в Ростовской области после обнаружения трупов питомцев в одном из частных приютов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

О случившемся сообщила зоозащитница. В полиции уточнили, что с 2023 года владелица приюта под предлогом помощи животным организовала фонд и объявляла сборы на содержание и лечение питомцев, но пожертвованные деньги, по предварительным данным, использовала не по назначению. Животные на протяжении не менее шести месяцев не обеспечивались необходимыми условиями. Питомцы оставались долгое время без еды и воды, что и привело к их гибели.

22 декабря хозяйку приюта доставили в отдел полиции. Точное количество погибших животных устанавливается.

Приют «Забытые сердца» расположен в Аксайском районе Ростовской области.

Ранее лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться.

