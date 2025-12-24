Российские военные успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесу западнее населенного пункта Лиман в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Вражеская штурмовая группа (58-й бригады ВСУ) полностью уничтожена», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на этом участке фронта российским военным в ходе активных боевых действий удалось выбить украинские формирования из пяти опорных пунктов.

На данном направлении в Харьковской области работают две группировки: «Север» и «Запад». Отмечается, что действия подразделений ВС РФ западнее Лимана помогли значительно улучшить тактическое положение российских войск, чтобы лучше осуществлять дальнейшее наблюдение и подавление огневых точек противника.

За минувшие сутки на данном направлении украинская армия потеряла более 360 военных, три ББМ, 21 автомобиль, станцию РЭБ, семь складов боеприпасов и два хранилища материальных средств.

