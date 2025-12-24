Врач ответила, помогут ли детокс-чаи похудеть

Детокс-чаи не помогут ускорить обмен веществ или воздействовать на процесс расщепления жира, эффект в похудении от них обычно связан с временной потерей жидкости. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, уменьшение веса при их приеме чаще всего объясняется мочегонным или слабительным эффектом, при этом после восстановления водного баланса килограммы возвращаются.

Соломатина предупредила, что при частом употреблении таких чаев человек может столкнуться с обезвоживанием и замедлением метаболических процессов.

«Вымываются электролиты, что негативно сказывается на сердечной деятельности. Такие чаи можно рассматривать только как вспомогательное средство, но не как способ похудеть. Любые лечебные отвары нужно принимать по показаниям и под контролем специалиста», — заключила врач.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что сырье для черного и зеленого чая получают с одного и того же растения, разница лишь в степени ферментации. Зеленый содержит больше некоторых антиоксидантов — катехинов, которым приписывают противовоспалительный и метаболический эффект, уточнила она.

Ранее россиянам рассказали, как вывести токсины и шлаки из организма.