Россиянам рассказали, как вывести токсины и шлаки из организма

Врач Умнов: БАДы и детокс-диеты не «очищают» организм
Freepik

Качественный сон, активный образ жизни и лимфодренажные процедуры помогут предотвратить интоксикацию организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, БАДы и детокс-диеты не являются решением проблемы.

«Признаки интоксикации могут включать хроническую усталость, головную боль, лишний вес, недостаток энергии, перепады настроения, проблемы с пищеварением, высыпания на коже, вялость, экзему, хронические боли в суставах и мышцах, гормональный дисбаланс и другие симптомы. Важно понимать, что БАДы и детокс-диеты — не решение проблемы. Блогеры, продавцы и прочие дельцы могут рекламировать совершенно разные препараты, говоря, что они «очищают» организм. Некоторые препараты действительно могут поглощать токсины из полости желудочно-кишечного тракта (и только оттуда), и выводить их во вне. Связанные токсины не всасываются в кровоток. Так действует энтеросорбенты, но очистка крови ни «Активированным углем», ни «Энтеросгелем» невозможна, не говоря уже про остальные продаваемые «капсулы с неизвестно чем». Подобные препараты — пустышки. Они не обладают силой гемодиализа или перетониального диализа и не могут блокировать действие ядов и некоторых препаратов, наподобие антидотов», — обратил внимание Умнов.

Он дал несколько советов, как без вреда здоровью и кошельку избежать или предотвратить интоксикацию организма.

«Для предотвращения интоксикации необходимо минимизировать поступление токсинов извне. Также важно обеспечить качественный и полноценный сон. Рекомендуется ложиться спать до 23:00 и соблюдать гигиену сна, чтобы быстро засыпать и легко просыпаться. Физическая активность также играет важную роль в детоксикации. Даже легкая утренняя зарядка и ежедневные прогулки на свежем воздухе могут помочь улучшить общее состояние организма. Активный лимфодренаж, включающий контрастный душ, лимфодренажную гимнастику, массаж сухой щеткой и посещение бани также способствуют выведению токсинов из организма. Регулярные медицинские осмотры, сдача анализов и своевременное лечение инфекционных и воспалительных заболеваний также важны для поддержания здоровья», — констатировал Умнов.

Ранее врач Гузман рассказала, полезен ли чай с облепихой и имбирем.

