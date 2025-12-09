На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гатчине неизвестный схватил ребенка за шею и потащил в подъезд

В Ленобласти прохожий помог ребенку отбиться от грабителя
Виталий Аньков/РИА Новости

В Гатчине Ленинградской области полиция разыскивает неизвестного, который напал на 12-летнего школьника, он схватил ребенка и потащил в подъезд, чтобы ограбить. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворах домов по улице Достоевского. Неизвестный набросился на мальчика, схватил его за шею и попытался силой утащить в подъезд. В ходе борьбы у школьника выпал мобильный телефон.

Нападавший подобрал его и попытался скрыться. На помощь пришел случайный прохожий, мужчина остановил злоумышленника, отобрал у него телефон и вернул ребенку. Мать школьника обратилась в полицию Гатчинского района. Личность злоумышленника устанавливается.

До этого в Твери пожилой мужчина приставал к девочке в автобусе. 12-летняя девочка зашла в общественный транспорт, после нее зашла пожилая пара. Мужчина стал задавать вопросы девочке, в этот момент непристойно касаясь ее груди. Семья несовершеннолетней обратилась в полицию.

Ранее в Чите неизвестный напал на девочку в лифте многоэтажки.

