Охранники петербургского клуба жестоко избили москвича за нарушение дресс-кода

Охранники петербургского клуба избил мужчину, пытавшегося попасть внутрь. Об этом стало известно 78.ru.

Москвич с женой приехал в Петербург по делам и решил расслабиться. Вместе с другом он отправился в клуб «Москва» на Дунайском проспекте, однако охранники не оценили голубые спортивные штаны и выставили посетителя за дверь за нарушение дресс-кода.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Первым физическую силу применил сотрудник заведения, нанеся гостю города неожиданный удар. Охранники не прекратили избиение, даже когда мужчина упал на асфальт. Тем временем в лицо его другу распылили перцовый баллончик.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, ушибы головы и груди. Жена пострадавшего уверена, что ее супруг выжил благодаря своему крепкому телосложению.

Руководство клуба не отреагировало на жалобы, и мужчина написал заявление в полицию.

Ранее охранник сломал нос девушке в магазине Волгограда.