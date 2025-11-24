На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятилетний мальчик лишился пальцев после травли в школе

Ребенку из Бразилии отрезали пальцы дверью в португальской школе
Fantástico

Мальчик из Бразилии подвергся травле в португальской школе и потерял кончики двух пальцев после нападения. Об этом сообщает Ultimo Segundo.

Инцидент произошел 10 ноября в туалете начальной школы Фонте Коберта в Синфайнше, Португалия. Мать пострадавшего рассказала, что ее 10-летний сын, который учится в школе с сентября, подвергался издевательствам со стороны других детей.

Его заставляли «научиться говорить по-португальски правильно», таскали за волосы и пинали. Учительница не реагировала на жалобы, так как не верила ребенку.

В итоге двое мальчиков закрыли дверь туалета, и рука пострадавшего оказалась зажатой между дверью и косяком. Скорая помощь прибыла через 40 минут, и пальцы пришлось частично ампутировать.

После этого семья покинула Синфайнш. Адвокат пострадавшего заявила, что будет добиваться компенсации. Посол Бразилии в Португалии Раймунду Каррейру выразил озабоченность недостатком мер, предпринятых португальскими властями.

Ранее подростки жестоко избили сверстника из-за девушки в Петербурге.

