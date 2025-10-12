На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач дала советы, как сохранить здоровье глаз, если отказаться от смартфона невозможно

Врач Сотникова: делать перерыв от смартфонов нужно не реже, чем раз в 40 минут
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Как сохранить здоровье глаз в условиях, когда отказаться от смартфона практически невозможно, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог клиники «Медскан Hadassah» Юлия Сотникова.

По словам врача, среднее время, которое люди в мире проводят, глядя в смартфон – 6 часов 45 минут ежедневно, а у многих экранное время достигает 9 и даже 12 часов. Все это не может не влиять на здоровье глаз.

«Появление компьютеров, а затем появление и распространение смартфонов стало причиной того, что у людей все чаще диагностируют синдром компьютерного зрения также известный как синдром цифрового напряжения глаз. Это реакция организма, вызванная длительной работой за компьютером или активным использованием смартфона. В России с такой проблемой в той или иной степени сталкиваются до 60% пользователей. Если раньше она касалась только офисных работников, то сегодня затрагивает и других людей, ведь смартфонами пользуются все или почти все. Среди основных симптомов – усталость и покраснение глаз, снижение остроты зрения и затуманенность, проблемы с фокусировкой при переводе взгляда с близких объектов на удаленные, жжение, головные боли, быстрая утомляемость», — сказала Сотникова.

Чтобы снизить вероятность развития синдрома компьютерного зрения, рекомендуется делать перерывы при работе за компьютером или смартфоном — паузы на 5-7 минут нужны не реже, чем раз в 40 минут. А еще важно отрегулировать яркость, контрастность и размер шрифта, подобрать подходящие очки, если в этом есть необходимость. В том случае, если очки не подходят, меры по улучшению изображения на экране не дадут нужного эффекта.

«Кроме того, важно помнить, что при использовании гаджетов человек начинает моргать гораздо реже – из-за этого слизистая пересушивается, появляются дискомфортные ощущения. Нужно стараться не забывать моргать, а также дополнительно увлажнять глаза с помощью специальных капель», — добавила врач.

В том случае, если при соблюдении правил по гигиене зрения проблемы и дискомфорт сохраняются, нужно обратиться к врачу – сухость глаз и другие симптомы могут быть вызваны другими состояниями, требующими лечения или коррекции. Кроме того, целесообразно приходить на осмотр к офтальмологу раз в год даже при отсутствии жалоб – это поможет выявить возможные нарушения и своевременно принять меры, резюмировала эксперт.

