Часть ферм в Британии освободили от налога на наследство после протестов

Власти Британии освободили часть ферм от налога на наследство после протестов

Власти Великобритании во вторник заявили о решении повысить порог 20-процентного налога на наследство сельскохозяйственных земель, таким образом освободив от налога малые хозяйства. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что с апреля 2026 года порог освобождения от налога на сельскохозяйственную собственность увеличится с 1 миллиона фунтов стерлингов до 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Число хозяйств, попадающих под налог, сократится с 375 до 185 ферм.

До этого стало известно, что более трети британских фермеров не получили прибыль от своего бизнеса в прошлом году.

В ноябре 2024 года сообщалось, что уэльские фермеры провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Причиной протеста фермеров стал налог в 20% на унаследованные сельскохозяйственные угодья стоимостью выше 1 млн фунтов, анонсированный правительством Стармера после прихода к власти.

