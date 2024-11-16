Уэльские фермеры провели массовый митинг на тракторах во время речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Причиной протеста фермеров стал налог в 20% на унаследованные сельскохозяйственные угодья стоимостью выше £1 млн, анонсированный правительством Стармера после прихода к власти. В случае принятия законопроекта о новом налоге, он затронет две трети аграриев в стране.

Акция протеста прошла в городе Лландидно на севере Уэльса возле здания, где проходила конференция Лейбористской партии. В протестах участвовали сотни человек, многие из них прибыли на сельскохозяйственной технике.

До этого британские консерваторы вновь обогнали по популярности лейбористов, в том числе, из-за планов ввести новый налог на фермеров.

Ранее Кир Стармер распорядился убрать из резиденции портрет Шекспира.