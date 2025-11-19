На поддержку фермеров в России в 2026 году будет направлено 15 млрд рублей

В рамках нового федерального проекта по поддержке малого бизнеса в 2026 году на поддержку фермеров будет направлено порядка 15 млрд рублей. Об этом на площадке международной выставки «Югагро» в Краснодаре сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, отдельный федеральный проект необходим был для того, чтобы у фермеров не забирали деньги. Лут отметила, что деньги по этому проекту не будут уменьшаться и будут направлены на помощь фермерам.

«И все наши 15 млрд [рублей], которые мы не будем уменьшать - это защищенная строка, которая будет идти только на фермеров», — сказала она.

Министр сельского хозяйства отметила, что средства по этой мере поддержки смогут быть перераспределены только внутри фермерского сообщества. Власти регионов больше не смогут перевести средства в другое направление, добавила она.

В Краснодаре 19 ноября стартовала 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «Югагро». В мероприятии в этом году принимают участие свыше 600 компаний из 14 стран, среди них Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия.

