МИД России назначил посла по особым поручениям

МИД России назначил Андрея Белоусова новым послом по особым поручениям. Он займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сообщило российское дипведомство.

«Приказом МИД России от 9 декабря 2025 г. № 26708 Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям», — отметили в МИД РФ.

Как уточняется на сайте ведомства, с 1997 года Белоусов занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

Перед назначением послом Белоусов с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии. Кроме того, дипломат был награжден благодарностью президента РФ, а также нагрудным знаком «За отличие» МИД России и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке (США), в штаб-квартире ООН, с 27 апреля по 22 мая 2026 года. Ее председателем выбран Вьетнам.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Основной проблемой с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО является то, что один и тот же процесс — обогащение урана — может быть использован как для получения ядерного топлива для АЭС, так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива (в чем подозревают Иран) — или, как в ситуации с Северной Кореей, государство-участник договора может просто выйти из него.

Ранее Россия и Казахстан заявили о необходимости укреплять режим ДНЯО.