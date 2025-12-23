На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД России назначил посла по особым поручениям

МИД России назначил Андрея Белоусова послом по особым поручениям
true
true
true
close
МИД РФ

МИД России назначил Андрея Белоусова новым послом по особым поручениям. Он займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сообщило российское дипведомство.

«Приказом МИД России от 9 декабря 2025 г. № 26708 Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям», — отметили в МИД РФ.

Как уточняется на сайте ведомства, с 1997 года Белоусов занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

Перед назначением послом Белоусов с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии. Кроме того, дипломат был награжден благодарностью президента РФ, а также нагрудным знаком «За отличие» МИД России и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке (США), в штаб-квартире ООН, с 27 апреля по 22 мая 2026 года. Ее председателем выбран Вьетнам.

Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, Южного Судана и КНДР.

Основной проблемой с точки зрения контроля за соблюдением ДНЯО является то, что один и тот же процесс — обогащение урана — может быть использован как для получения ядерного топлива для АЭС, так и в создании ядерной бомбы. Выработка ядерных материалов для бомбы может осуществляться тайно, под видом производства ядерного топлива (в чем подозревают Иран) — или, как в ситуации с Северной Кореей, государство-участник договора может просто выйти из него.

Ранее Россия и Казахстан заявили о необходимости укреплять режим ДНЯО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами