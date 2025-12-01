На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина поджег возлюбленную, требовавшую предложения руки и сердца

Индиец избил и поджег девушку из-за давления по поводу предложения руки и сердца
Freepik

В Индии водитель такси расправился с подругой из-за давления по поводу предложения руки и сердца. Об этом пишет The Times of India.

Полиция арестовала 33-летнего мужчину из штата Махараштра за расправу над его 26-летней девушкой. Родственник жертвы подал заявление о ее исчезновении после того, как она не вернулась домой 26 ноября.

Выяснилось, что в тот день женщина отвела сына в школу и встретилась с возлюбленным, водителем такси, который пообещал отвезти ее в свою родную деревню, но вместо этого вывез за город, где душил и избивал железной трубой. Далее мужчина слил бензин из своей машины и поджег жертву. 27 ноября полиция обнаружила полуобгоревшее тело женщины.

Сначала подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, но во время продолжительного допроса признался, что состоял в отношениях с жертвой несколько лет, и девушка хотела, чтобы он женился на ней. Так как мужчина уже был женат, он решил разорвать отношения, раз и навсегда избавившись от бывшей возлюбленной.

Ранее в Саратове мужчина сломал возлюбленной позвонок за то, что та его разбудила.

