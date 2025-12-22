На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Тайным Сантой»

Правозащитница Дуб: мошенники заманивают россиян схемой с Тайным Сантой
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы, замаскированной под игру «Тайный Санта». Своих жертв аферисты заманивают в соцсетях, рассказала 360.ru эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

Игра заключается в якобы невинном предложении обменяться подарками к Новому году, пользователям при этом обещают заманчивые призы. Люди в предновогодней суете теряют бдительность, им хочется испытать удачу и сделать доброе дело, в результате чего они попадают под влияние преступников, рассказала специалист.

«В итоге они либо направляют деньги на мошеннические счета, либо участвуют в акциях-розыгрышах, но на этом все. Ничего в ответ они не получают», — пояснила Дуб.

Часто также мошенники привлекают своих жертв обещаниями новогодних подарков, при этом присылают ссылки, перейдя по которым человек передает в руки аферистов свои персональные данные. Эксперт призвала россиян не терять бдительность, не присоединяться к сомнительным акциям и никогда не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее мошенники начали обманывать россиян созданными с помощью ИИ билетами на «Щелкунчика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами