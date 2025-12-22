Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «Тайным Сантой»

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы, замаскированной под игру «Тайный Санта». Своих жертв аферисты заманивают в соцсетях, рассказала 360.ru эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

Игра заключается в якобы невинном предложении обменяться подарками к Новому году, пользователям при этом обещают заманчивые призы. Люди в предновогодней суете теряют бдительность, им хочется испытать удачу и сделать доброе дело, в результате чего они попадают под влияние преступников, рассказала специалист.

«В итоге они либо направляют деньги на мошеннические счета, либо участвуют в акциях-розыгрышах, но на этом все. Ничего в ответ они не получают», — пояснила Дуб.

Часто также мошенники привлекают своих жертв обещаниями новогодних подарков, при этом присылают ссылки, перейдя по которым человек передает в руки аферистов свои персональные данные. Эксперт призвала россиян не терять бдительность, не присоединяться к сомнительным акциям и никогда не переходить по неизвестным ссылкам.

Ранее мошенники начали обманывать россиян созданными с помощью ИИ билетами на «Щелкунчика».