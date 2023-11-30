Женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри

Полицейские в Австралии ищут женщину, которая угнала фургон с 10 тыс. пончиков внутри, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, женщина угнала грузовик поздно ночью и попала на камеры видеонаблюдения. Несмотря на это, полицейским пока не удалось установить ее личность и местоположение. Сообщается, что подозреваемая воспользовалась тем, что водитель автомобиля был внутри магазина и оставил ключи в зажигании.

В компании, где производят пончики, сообщили, что было украдено около 10 тыс. единиц продукции. Теперь пекарям на производстве приходится работать круглосуточно, чтобы выполнить обязательства перед покупателями.

Полицейским неизвестно, знала ли женщина о содержимом в фургоне. Кроме того, офицеры попросили откликнуться всех, чья информация поможет в поиске угонщицы.

Ранее в Польше двое мужчин совершили налет на пекарню ради пончиков и ватрушек.