В Свердловской области мальчик получил тяжелую травму на зимней горке

Следователи возбудили дело после травмирования мальчика на горке в Михайловске

В Михайловске Свердловской области восьмилетний мальчик получил тяжелую травму после падения с деревянной горки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 20 декабря 2025 года. По данным следствия, ребенок, родившийся в 2017 году, сорвался с зимней горки и получил травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, падение произошло из-за отсутствия у горки необходимых ограждений, соответствующих техническим требованиям. Мальчику оказали медицинская помощь.

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка.

В связи с предстоящими праздничными выходными следователи напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании зимних аттракционов и о том, что организаторы обязаны эксплуатировать такие сооружения строго в соответствии с техническими нормами.

