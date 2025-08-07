На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти четырехлетняя девочка упала в детсаду и попала в реанимацию

В Ленобласти ребенок проломил голову в детском саду
close
Depositphotos

Во Всеволожском районе Ленинградской области девочка получила тяжелые травмы в детском саду, ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

По словам матери пострадавшей, дочь находилась в детском саду, во время прогулки ребенок упал и получил травмы. Четырехлетняя девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости, гематомой затылочной области.

Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, девочка находится в отделении реанимации. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Петербурге ребенок получил разрыв печени в аквапарке и попал в больницу. Инцидент произошел в аквапарке «Родео Драйв», возле водной горки в шестилетнего мальчика врезалась женщина. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован разрыв левой доли печени.

Ранее в Ленобласти четырехлетний ребенок выпал ночью из окна и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами