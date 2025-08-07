В Ленобласти четырехлетняя девочка упала в детсаду и попала в реанимацию

В Ленобласти ребенок проломил голову в детском саду

Во Всеволожском районе Ленинградской области девочка получила тяжелые травмы в детском саду, ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

По словам матери пострадавшей, дочь находилась в детском саду, во время прогулки ребенок упал и получил травмы. Четырехлетняя девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом затылочной кости, гематомой затылочной области.

Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, девочка находится в отделении реанимации. По факту произошедшего проводится проверка.

