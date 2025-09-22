Вакцинацию от ВПЧ предложили включить в календарь прививок

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) следует внести в национальный календарь прививок. Такое мнение высказала депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.ru.

От любой прививки можно отказаться, при этом национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения, отметила депутат.

«Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — сказала Дрожжина.

По ее словам, вакцинация наиболее эффективна для девочек в возрасте 11–12 лет, до начала половой жизни. Она снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний.

Вакцинация от этого вируса может быть полезна также взрослым до 45 лет, добавила член комитета по здравоохранению.

До этого онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров рассказал, что в большинстве случаев развитие рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который, по оценкам экспертов, присутствует у 70-80% женщин репродуктивного возраста.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя заразиться бородавками от жаб и лягушек.