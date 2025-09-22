На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вакцинацию от ВПЧ предложили включить в календарь прививок

Депутат Дрожжина предложила включить в календарь прививок вакцинацию от ВПЧ
close
Depositphotos

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) следует внести в национальный календарь прививок. Такое мнение высказала депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина в беседе с Life.ru.

От любой прививки можно отказаться, при этом национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения, отметила депутат.

«Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — сказала Дрожжина.

По ее словам, вакцинация наиболее эффективна для девочек в возрасте 11–12 лет, до начала половой жизни. Она снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний.

Вакцинация от этого вируса может быть полезна также взрослым до 45 лет, добавила член комитета по здравоохранению.

До этого онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров рассказал, что в большинстве случаев развитие рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который, по оценкам экспертов, присутствует у 70-80% женщин репродуктивного возраста.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя заразиться бородавками от жаб и лягушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами