Пенсионерку из Карелии оштрафовали за то, что она не смогла встать во время гимна

Карельскую пенсионерку оштрафовали за отказ встать во время гимна России
В Карелии пенсионерку оштрафовали на 2000 рублей за неуважение к гимну. Такое решение принял мировой судья участка №1 Медвежьегорского района.

Сегодня, 23 декабря, суд назначил 64-летней Галине Исподиной административный штраф по делу о нарушении порядка официального использования государственных символов (ст. 17.10 КоАП РФ). Подсудимая не признала вину, объяснив, что не могла стоять во время гимна из-за недавно перенесенных операций.

Инцидент произошел 30 сентября, когда на сессии депутатов Медвежьегорского округа заиграл гимн. В тот же день карельское издание «Карелия.Ньюс» сообщило о возбуждении административного дела в отношении Исподиной. В тексте говорилось, что женщина «отказалась вставать во время исполнения гимнов России и Карелии» и продолжила «сидеть, уткнувшись в телефон».

Как сообщается, в 2024 году пенсионерка получила штраф за дискредитацию армии из-за постов в соцсетях и стала единственной жительницей Медвежьегорска, привлеченной к ответственности по этой статье.

Ранее российский чиновник через суд заставил пенсионерку платить ему за обидные посты в соцсетях.

