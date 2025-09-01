На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине начали адаптировать школьное образование под европейский стандарт

На Украине с 1 сентября начали внедрять 12-летнюю систему образования
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Школы Украины с 1 сентября начинают постепенный переход на западную систему образования, теперь срок обучения будет составлять 12 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил на председатель комитета Верховной рады по образованию Сергей Бабак.

«Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года. <...> Это первый шаг к внедрению нового государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему», — объяснил депутат.

В рамках эксперимента в школах введут новые программы, предусматривающие разделение обучения на профессиональное и академическое направления.

По словам Бабака, переход на новую систему образования приведет к признанию украинских аттестатов в Европе.

В январе портал International IQ Test сообщал, что Украина оказалась на последнем месте среди стран Европы по коэффициенту интеллекта, заняв 78-е место в рейтинге.

Рейтинг IQ-тестирования стран мира возглавили Китай, Иран и Южная Корея. На шестом месте расположилась Россия. На 1 января 2025-го средний уровень IQ у россиян 103 балла.

Ранее сообщалось, что на Украине за год существенно уменьшилось количество выпускников.

