Россияне назвали Путина человеком года

ФОМ: треть опрошенных россиян назвали Путина человеком года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин стал человеком 2025 года в сфере политики по версии россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно исследованию, 36% респондентов назвали Путина главным человеком года среди российских политиков и общественных деятелей. Второе место занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, за которого высказались 6% участников опроса, третьим стал премьер-министр Михаил Мишустин с результатом 5%.

В сфере науки, культуры и искусства россияне чаще всего называли человеком года председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова — его выбрали 7% опрошенных. Также в ответах упоминались народный артист РФ Владимир Мединский и заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), каждый из которых набрал по 1%.

Среди спортсменов лидером стал хоккеист и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которого назвали 9% респондентов. Далее следуют олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и боец смешанных единоборств Ислам Махачев — по 2% каждый.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился с 5 по 7 декабря 2025 года среди 1,5 тыс. человек в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ. Заявленная статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее Путин рассказал, с чего для него начинается Родина.

