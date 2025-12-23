На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росреестре напомнили, как защитить недвижимость от мошенников

Росреестр обновил методичку по защите жилья от мошенников
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Росреестр обновил методичку для россиян о способах защиты недвижимости от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданам напомнили, что существует несколько видов мошеннических действий, связанных со сделками с недвижимостью, в результате которых злоумышленники могут заполучить персональные данные человека, заставить совершить сделку и получить деньги. Самый простой способ защититься от мошенников в случае продажи квартиры — это подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации недвижимости без личного участия собственника, напомнили в Росреестре.

Кроме того, в ведомстве советуют изучить историю покупаемого объекта.

«Запросите актуальную выписку из ЕГРН, поспрашивайте соседей или старшего по подъезду, дому»,- говорится в сообщении пресс-службы.

Росреестр также рекомендует проверить, насколько часто переходили права на недвижимость, а также не является ли продавец банкротом. Помимо этого, необходимо отправить запрос в Фонд соцстрахования об использовании маткапитала, справку о психическом здоровье продавца, а также запросить информацию о том, сколько человек зарегистрировано в квартире, заключили в Росреестре.

Ранее петербурженку, продавшую жилье по «схеме Долиной», обязали заплатить за проживание.

