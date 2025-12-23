На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила, о чем сигнализирует боль за грудиной

Врач Беляева: боль за грудиной может быть симптомом инфаркта
true
true
true
close
Shutterstock

Боль за грудиной может быть симптомом приближающегося инфаркта, она может отдавать в левую руку, шею или челюсть. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, особенно важно следить за этим пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким артериальным давлением. К другим симптомам недуга врач отнесла чувство сдавления, перебои в ритме сердца и необъяснимая слабость. Кроме того, человек может чувствовать слабость, бледнеть, сталкиваться с одышкой и холодным потом.

«Если человек жалуется на внезапную боль за грудиной, не может нормально дышать, становится вялым или дезориентированным — это повод немедленно вызывать скорую помощь. Даже если впоследствии окажется, что причина другая, лучше перестраховаться, чем потерять драгоценное время», — заключила Беляева.

Кардиолог Майкл Тануэ, президент правления Американской кардиологической ассоциации на Гавайях, до этого говорил, что алкоголь, жирная и соленая пища, стресс, недостаток движения и несвоевременный прием лекарств могут стать причинами инфаркта в праздники.

Ранее была названа общая привычка 90% людей, перенесших инфаркт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами