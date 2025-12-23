Врач предупредила, о чем сигнализирует боль за грудиной

Боль за грудиной может быть симптомом приближающегося инфаркта, она может отдавать в левую руку, шею или челюсть. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, особенно важно следить за этим пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким артериальным давлением. К другим симптомам недуга врач отнесла чувство сдавления, перебои в ритме сердца и необъяснимая слабость. Кроме того, человек может чувствовать слабость, бледнеть, сталкиваться с одышкой и холодным потом.

«Если человек жалуется на внезапную боль за грудиной, не может нормально дышать, становится вялым или дезориентированным — это повод немедленно вызывать скорую помощь. Даже если впоследствии окажется, что причина другая, лучше перестраховаться, чем потерять драгоценное время», — заключила Беляева.

Кардиолог Майкл Тануэ, президент правления Американской кардиологической ассоциации на Гавайях, до этого говорил, что алкоголь, жирная и соленая пища, стресс, недостаток движения и несвоевременный прием лекарств могут стать причинами инфаркта в праздники.

