Россиянам рассказали, на что стоит обращать внимание в магазинах в преддверии Нового года

В преддверии Нового года покупателям стоит быть особенно внимательными, посещая супермаркеты. 30 и 31 декабря продавцы будут вынуждены делать распродажи, чтобы избавиться от залежавшихся запасов, поэтому на стеллажах могут появиться просроченные или переупакованные продукты. Об этом предупредил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Перед покупкой внимательно проверяйте этикетки и свежесть продуктов. <...> Проведите пальцем по дате: если краска стирается — перед вами перепечатанный товар», — сказал Виноградов.

Он также посоветовал разумно планировать праздничные покупки, не поддаваясь панике и искусственному дефициту.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова до этого рассказала, какие продукты не стоит брать по акции.

Она посоветовала отказаться от охлажденной рыбы и морепродуктов, если скидка более 30%. Возможно, продукт уже на грани срока годности. Готовые салаты и нарезки по акции могут быть испорченными. Кроме того, молочные продукты (творог, сметана, йогурты) не стоит брать, если срок годности заканчивается через 1-2 дня.

Ранее россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться.