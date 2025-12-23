Стало известно, как Усольцевы выбрали базу, с которой потом пропали

Пропавшая семья Усольцевых провела ночь на базе, где можно было жить с животными

Ночь с 27 на 28 сентября семья Усольцевых, пропавшая 28 числа того же месяца в тайге Красноярского края, провела на турбазе «Геосфера» в поселке Кутурчин. Однако в данной местности есть еще одна база. Почему пропавшие выбрали именно это место для ночевки, объяснил aif.ru.

На турбазе, которую не выбрали Усольцевы, запрещено проживание с животными. Пропавшие взяли с собой в путешествие корги по кличке Лада.

«У нас без домашних животных», — заявила менеджер базы Снежана.

При этом турбазу «Геосфера» можно было посетить вместе с питомцами.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино, после чего перестала выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело.

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.

Ранее эксперт допустил версию отравления для пропавших в Красноярском крае Усольцевых.