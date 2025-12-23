На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Усольцевы выбрали базу, с которой потом пропали

Пропавшая семья Усольцевых провела ночь на базе, где можно было жить с животными
true
true
true
close
VK

Ночь с 27 на 28 сентября семья Усольцевых, пропавшая 28 числа того же месяца в тайге Красноярского края, провела на турбазе «Геосфера» в поселке Кутурчин. Однако в данной местности есть еще одна база. Почему пропавшие выбрали именно это место для ночевки, объяснил aif.ru.

На турбазе, которую не выбрали Усольцевы, запрещено проживание с животными. Пропавшие взяли с собой в путешествие корги по кличке Лада.

«У нас без домашних животных», — заявила менеджер базы Снежана.

При этом турбазу «Геосфера» можно было посетить вместе с питомцами.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино, после чего перестала выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело.

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.

Ранее эксперт допустил версию отравления для пропавших в Красноярском крае Усольцевых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами