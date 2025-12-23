Психотерапевт перечислил главные инструменты манипулятора

С помощью манипуляций один человек управляет поведением другого, заставляя его действовать под влиянием навязанных чувств или ложных потребностей. При этом у манипуляторов есть несколько ключевых инструментов, с помощью которых они добиваются желаемого. Об этом «Известиям» рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, психотерапевт Сергей Мартынов.

По словам эксперта, основной манипуляцией является создание «квазипотребности» — искусственной нужды, которой у человека до этого не было. Например, манипулятор может убежать, что для счастья требуется определенная вещь. Такой подход сильно влияет на людей с неустойчивой самооценкой, личностной незрелостью и неуверенностью в себе.

Специалист отметил, что благоприятная для манипуляций почва формируется еще в детстве, когда в семье ребенок сталкивается с попытками контроля со стороны взрослых через чувство вины, стыда или страх отвержения. Когда человек взрослеет, он остается уязвимым к схожим схемам, когда манипулятор показывает, что без его одобрения или соблюдения определенных условий жертва не заслуживает любви.

По словам психотерапевта, распознать такое воздействие помогут такие признаки, как давление, поторапливание с принятием решения, акцент на чувствах страха и вины, уклонение от ответственности, недосказанность, чрезмерная лесть или обещания на будущее.

Противостоять таким манипуляциям удастся, если сохранять личные границы и не поддаваться на провокации. Избежать импульсивной реакции помогут паузы перед ответами. Также следует открыто называть вещи своими именами и обозначать, что применяемые манипулятором техники понятны.

«Эффективным методом является разоблачение манипуляции через вопросы о реальных целях собеседника: для чего он говорит именно так, почему избегает обсуждения своих ошибок и переводит внимание на ваши недостатки. Если общение не приносит удовлетворения и не соответствует вашим целям, стоит задуматься о необходимости таких отношений, а в случае их важности — обратиться за помощью к психотерапевту», — отметил эксперт.

Кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта Валерий Гут до этого рассказал, что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. После этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью и различными проблемами, в числе которых недопонимание и конфликты.

Ранее психолог объяснила, как избежать измен в отношениях.