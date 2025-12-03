Собянин рассказал что делать москвичам, если «мэр» интересуется их квартирой

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал россиянам в случае звонка с неизвестного номера, в котором собеседник представляется как «Собянин», срочно класть трубку и обращаться в полицию. Так градоначальник прокомментировал в эфире телеканала «ТВ Центр» информацию о мошенниках, которые используют его дипфейки.

По словам мэра, такие мошенники в основном сосредоточены на пожилых москвичах — их пытаются обмануть, представляясь, в частности, сотрудниками правоохранительных органов, МВД и ФСБ.

При этом Собянин отметил, что многим следует аккуратнее относиться «к такого рода разводам».

«Особенно если у тебя Сергей Семенович вдруг начинает интересоваться продажей твоей квартиры, номерами счетов, выключайте свой телефон немедленно, звоните в полицию и сообщайте об этом», — сказал он.

Мэр столицы призвал москвичей соблюдать осторожность в связи с тем, что мошенники также научились подделывать номера телефонов.

В апреле 2024 года пенсионера развели телефонные мошенники, которые использовали технологию дипфейк, чтобы выдать себя за Сергея Собянина и генерала ФСБ. Доверившись мошенникам, пенсионер перевел им 1,5 млн руб. в два этапа. После этого злоумышленники, выдававшие себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, исчезли.

Ранее россиянам назвали способы распознать дипфейк.