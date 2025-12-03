На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин рассказал что делать москвичам, если «мэр» интересуется их квартирой

Собянин: если покупатель квартиры представился «Собяниным» — звоните в полицию
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал россиянам в случае звонка с неизвестного номера, в котором собеседник представляется как «Собянин», срочно класть трубку и обращаться в полицию. Так градоначальник прокомментировал в эфире телеканала «ТВ Центр» информацию о мошенниках, которые используют его дипфейки.

По словам мэра, такие мошенники в основном сосредоточены на пожилых москвичах — их пытаются обмануть, представляясь, в частности, сотрудниками правоохранительных органов, МВД и ФСБ.

При этом Собянин отметил, что многим следует аккуратнее относиться «к такого рода разводам».

«Особенно если у тебя Сергей Семенович вдруг начинает интересоваться продажей твоей квартиры, номерами счетов, выключайте свой телефон немедленно, звоните в полицию и сообщайте об этом», — сказал он.

Мэр столицы призвал москвичей соблюдать осторожность в связи с тем, что мошенники также научились подделывать номера телефонов.

В апреле 2024 года пенсионера развели телефонные мошенники, которые использовали технологию дипфейк, чтобы выдать себя за Сергея Собянина и генерала ФСБ. Доверившись мошенникам, пенсионер перевел им 1,5 млн руб. в два этапа. После этого злоумышленники, выдававшие себя за мэра Собянина и генерала ФСБ, исчезли.

Ранее россиянам назвали способы распознать дипфейк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами