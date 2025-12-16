Двухлетний ребенок проглотил монету и попал в больницу в Татарстане

В Татарстане ребенок проглотил монету и попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГАУЗ НДРБ с ПЦ.

Инцидент произошел 15 декабря. Малолетний взял у старшего брата монету, чтобы поиграть с ней, и случайно ее проглотил. Ребенок сразу рассказал об этом родителям, и мать оперативно доставила его в больницу. Мальчик жаловался на боль за грудиной.

Пациенту провели рентген и обнаружили у него инородное тело в пищеводе, детский врач выполнил эндоскопическое удаление монетки. Вся процедура заняла около минуты.

После проведения манипуляций ребенка для наблюдения перевели в хирургическое отделение. Уже на следующий день его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

