Мужчина пригласил женщину к себе домой, а затем 18 часов насиловал ее и пытал

В Великобритании осудили мужчину, который пригласил женщину в гости и 18 часов издевался над ней. Об этом сообщает Mirror.

В декабре прошлого года Киран Нейлор встретил женщину на заправке и заманил к себе домой в Болтоне, а затем напал на нее и подверг сексуальному насилию. В ходе избиения он сломал ей ногу и запястье.

Пострадавшая «не могла стоять» и испытывала сильную боль. Когда она попросила вызвать скорую помощь, насильник рассмеялся. В итоге жертва потеряла сознание, Нейлор воспользовался ее банковской картой, чтобы купить сигареты и алкоголь.

Женщина пыталась сбежать, но злоумышленник схватил ее за волосы и затащил обратно, после чего изнасиловал снова. Затем он выпил трехлитровую бутылку сидра и уснул, а потерпевшая с большим трудом выбралась из дома и обратилась за помощью.

Спустя несколько месяцев женщины не стало, она так и не дождалась правосудия. Дочери жертвы рассказали, что нападение полностью изменило жизнь их матери. Она стала бояться выходить на улицу и потеряла доверие к людям.

Нейлор, у которого уже было 57 судимостей, был признан виновным в изнасиловании, незаконном лишении свободы и нанесении тяжких телесных повреждений, а также признал вину в краже.

Защита просила смягчить наказание, ссылаясь на его трудное детство и проблемы с зависимостями, но суд приговорил мужчину к 14 годам тюремного заключения с продлением срока на два года. Он также был пожизненно внесен в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

