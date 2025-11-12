Тюменец ежегодно менял ФИО, чтобы не платить алименты

Житель Тюмени ежегодно менял ФИО, чтобы не платить алименты. О необычном случае рассказал 72.RU начальник отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей Роман Коренев.

По его словам, мужчина раз в год полностью менял фамилию, имя и отчество, надеясь скрыться от ответственности по алиментам, а затем возвращался к старому ФИО и повторял процедуру. Тюменец надеялся, что эта хитрость поможет «обнулить» его долг.

Как долго ему удавалось скрываться от приставов, не сообщается, однако известно, что его усилия оказались тщетны.

«ЗАГС при смене ФИО подает данные судебным приставам об этом, поэтому уйти от оплаты алиментов должнику таким образом не удается», — пояснил собеседник издания.

Недавно юрист объяснил «Газете.Ru», как добиться алиментов, если бывший имитирует финансовую несостоятельность. Он рекомендовал собрать как можно больше доказательств, что образ жизни бывшего супруга не соответствует его заявлениям о доходах. По словам юриста, для многих неплательщиков алиментов перспектива провести отпуск в следственном изоляторе становится отличным стимулом к исполнению родительского долга.

Ранее россиянка, задолжавшая детям алименты, пыталась спрятаться от приставов в куче белья.