Эксперты сообщили о 70-процентной блокировке WhatsApp в РФ

В России мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) заблокирован уже практически на 70%. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на профильные чаты IT-специалистов. Отмечается, что многие пользователи начали удалять приложение со своих смартфонов из-за его бесполезности.

По информации издания, жалобы на сбои в работе мессенджера приходят за последние сутки волнами, достигая уровня в 30%. Основной поток приходится на утренние и вечерние часы. Сетевые сбои при этом стали достигать 70%.

Согласно данным портала «Сбой.рф», 22 декабря на неполадки в функционировании WhatsApp пожаловались более 1,6 тыс. человек. Наибольшее число обращений — около 59% — поступило из Москвы. Также о сбоях сообщали жители Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской и Калининградской областей, Республики Крым и других регионов страны.

В тот же день Роскомнадзор сообщил, что продолжает поэтапно вводить ограничительные меры в отношении мессенджера за нарушение российского законодательства.

Ранее в России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет.