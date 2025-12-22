Психолог рассказала, что мешает принимать решения

Привычка откладывать решения или перекладывать ответственность на кроется в большом количестве доступных вариантов и страхе совершить ошибку. Об этом «Известиям» рассказала психолог Марина Грач.

Специалист рассказала, что увеличение количества доступных вариантов заставляет человека сомневаться. Такой феномен в психологии называется «параличом решения». Однако сомнения не являются признаком слабого характера. По словам психолога, уверенным в себе людям также свойственно это чувство, которое при этом не мешает им действовать. Она подчеркнула, что ожидание внутренней готовности только усиливает беспомощное состояние.

Одной из главных внутренних причин нерешительности является конфликт между «ребенком», «родителем» и «взрослым». Эксперт объяснила, что в условиях повышенной тревожности внутренний ребенок боится совершить ошибку и оказаться осужденным за это, в то время как «родитель» ожидает идеального результата, а «взрослый» оказывается под давлением.

Преодолеть «паралич решения» можно, если проанализировать страх и определить, какой именно внутренний голос препятствует решительным действиям. Помимо этого, необходимо разделять зоны ответственности, акцентируя внимание исключительно на том, что зависит от самого человека. Также нужно снижать требования к идеальному результату.

Кроме того, снизить напряжение поможет метод «маленьких шагов», при котором крупные цели делятся на несколько небольших этапов.

