Психолог объяснила, почему возникает желание отмечать Новый год дома

Психолог Коржаева: желание отмечать Новый год дома вызвано усталостью
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Одной из главных причин желания остаться дома в новогоднюю ночь является психоэмоциональная усталость. Об этом kp.ru рассказала психолог Ирина Коржаева.

«Когда накапливается усталость, проще провести время дома. Всему виной психоэмоциональная усталость, которая у нас копится годами», — объяснила специалист.

Она также отметила, что те, кто планирует отправиться в гости на Новый год, могут испытывать большой социальный голод, а также потребность в безопасном и приятном времяпрепровождении. Все это есть возможность получить в кругу родственников и друзей, в компании которых нет нужды притворяться и прикладывать усилия во время общения.

Психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова до этого говорила, что решение провести Новый год в спокойствии или вовсе его не праздновать может принести настоящую пользу. По ее словам, отказ от мероприятий поможет переосмыслить события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

Ранее психолог объяснила, что поможет создать новогоднее настроение.

