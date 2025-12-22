На Украине женщину искусал волк, которого она держала в квартире

Жительницу Киева искусал волк, которого она держала в квартире. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Уточняется, что женщина сообщила специалистам о «питомце» только после его нападения.

«Семь лет назад у женщины уже изымали двух волков. Она пообещала, что этот будет последним», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как животное усыпляют и уносят из квартиры.

