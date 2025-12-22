На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине женщину искусал волк, которого она держала в квартире

«Страна.ua»: в Киеве женщина завела в квартире волка
true
true
true

Жительницу Киева искусал волк, которого она держала в квартире. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Уточняется, что женщина сообщила специалистам о «питомце» только после его нападения.

«Семь лет назад у женщины уже изымали двух волков. Она пообещала, что этот будет последним», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как животное усыпляют и уносят из квартиры.

15 декабря сообщалось, что крокодила Кузю, который 30 лет живет в Новосибирске у хозяина, хотят отправить на родину — на Кубу. Такое решение приняли в связи с ограничениями на содержание экзотических животных. Как уточняется, Кузя приехал в Сибирь еще до их введения. Крокодила содержат в магазине сантехники, Кузя стал местной достопримечательностью. Специалисты выяснили, что рептилия относится к редкому виду — кубинский крокодил, занесенный в список вымирающих. Владелец крокодила согласен отдать его, если удастся найти место с надлежащими условиями.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.

