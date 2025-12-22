На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, опасно ли пользоваться наушниками зимой

Врач Кондрахин: наушники могут передавать холодный воздух в слуховой проход
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые виды наушников способствуют передаче холодного воздуха в слуховой проход, если пользоваться ими в мороз. Об этом RT рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если мы говорим с точки зрения наушников как вкладышей, то ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход. Но не сказать, что это вызовет воспаление», — рассказал специалист.

При этом он отметил, что наушники с мягкими накладками, в свою очередь, защищают уши от воздействия холодного воздуха.

Врач также напомнил, что при использовании этих устройств важно учитывать, что чем ближе к уху источник звука, тем выше риск травмы. По словам Кондрахина, со временем человек может перейти на слишком громкий звук, из-за чего в дальнейшем орган перестанет работать.

До этого исследование ученых из больницы общего профиля Лахора в Пакистане показало, что ожирение может повышать риском возникновения шума в ушах из-за высокого уровня воспаления в организме. Анализ также показал, что такое состояние чаще встречается у пожилых людей, мужчин, а также у людей с депрессией.

Ранее россиянам дали советы, как защитить прическу зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами