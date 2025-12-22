Россиянам объяснили, опасно ли пользоваться наушниками зимой

Некоторые виды наушников способствуют передаче холодного воздуха в слуховой проход, если пользоваться ими в мороз. Об этом RT рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если мы говорим с точки зрения наушников как вкладышей, то ухо, конечно, будет открыто. Из-за этого может передаваться воздух, который охладит слуховой проход. Но не сказать, что это вызовет воспаление», — рассказал специалист.

При этом он отметил, что наушники с мягкими накладками, в свою очередь, защищают уши от воздействия холодного воздуха.

Врач также напомнил, что при использовании этих устройств важно учитывать, что чем ближе к уху источник звука, тем выше риск травмы. По словам Кондрахина, со временем человек может перейти на слишком громкий звук, из-за чего в дальнейшем орган перестанет работать.

