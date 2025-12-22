Ветврач предупредил об опасности мандариновой кожуры для питомцев

Мандариновая кожура кажется нам безобидным отходом, но для домашних питомцев она может быть одновременно и притягательной, и опасной, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Михаил Шеляков, ветеринарный врач и приглашенный эксперт бренда Triol.

«У кошек запах цитрусовых вызывает ярко выраженное отвращение: эфирные масла действуют для них как резкий, неприятный раздражитель. Именно поэтому на основе цитрусов нередко делают отпугивающие спреи. Также часто этим ароматом отпугивают любимцев от новогодней елки — если положить кожуру рядом с деревом, кошка, скорее всего, будет держаться от него подальше. А если случайно окажется кожура в миске, животное съест корм только в крайнем случае, стараясь не прикоснуться к источнику резкого аромата», — объяснил он.

У собак ситуация другая. Они гораздо чаще роются в мусоре и могут попытаться съесть кожуру просто из любопытства или голода.

«В этом и кроется основная опасность: цитрусовая кожура содержит большое количество эфирных масел и нередко остатки консервантов, которыми обрабатывают фрукты. Эти вещества способны вызвать раздражение слизистых, аллергическую реакцию, кашель. Владельцы нередко замечают, как собака после такой «дегустации» усиленно чешет морду — это реакция на раздражение. Мякоть мандарина или апельсина в небольшом количестве для собак, как правило, безопасна, но с кожурой все иначе», — заявил эксперт.

Дополнительный риск связан с тем, что цитрусовые отходы в мусорном ведре быстро покрываются плесенью и становятся благоприятной средой для размножения бактерий.

«Если питомец доберется до таких отходов, опасность уже будет связана не столько с эфирными маслами, сколько с риском пищевого отравления или желудочно-кишечного расстройства», — предупредил ветврач.

Поэтому важно надежно закрывать мусорное ведро и не оставлять кожуру в местах, доступных для питомцев. Для собак это потенциальный источник раздражения и проблем со здоровьем, резюмировал ветврач.

