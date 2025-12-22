На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали причины регулярной изжоги у подростков

Врач Головчанская: изжога у подростков бывает признаком тревожных расстройств
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Регулярная изжога у подростков может быть признаком серьезных нарушений здоровья, с которыми важно обратиться за помощью к врачу. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Специалист подчеркнула, что систематические жжения за грудиной, которые мешают выполнению бытовых дел, должны послужить поводом для обследования. Регулярная изжога у подростков может быть связана с повышенной чувствительностью пищевода на фоне тревожных или депрессивных расстройств. По словам врача, в таком случае симптом является частью общего напряжения организма.

«Еще одной опасной причиной является эозинофильный эзофагит — состояние, при котором в слизистой пищевода накапливаются специфические клетки, в норме там отсутствующие. Это воспаление без лечения может привести к сужению пищевода, застреванию пищи и другим осложнениям, поэтому жалобы на ощущение комка, болезненное глотание или застревание еды требуют немедленной диагностики», — объяснила она.

Помимо этого, изжога может возникать после хронических запоров. Эксперт объяснила, что они нарушают моторику верхних отделов ЖКТ и повышают вероятность заброса желудочного содержимого.

Также изжога иногда является побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что регулярный пропуск завтрака является одной из главных пищевых привычек, которые могут навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Ранее россиянам объяснили, как зимний период влияет на ЖКТ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами