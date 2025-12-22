Россиянам назвали причины регулярной изжоги у подростков

Регулярная изжога у подростков может быть признаком серьезных нарушений здоровья, с которыми важно обратиться за помощью к врачу. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Специалист подчеркнула, что систематические жжения за грудиной, которые мешают выполнению бытовых дел, должны послужить поводом для обследования. Регулярная изжога у подростков может быть связана с повышенной чувствительностью пищевода на фоне тревожных или депрессивных расстройств. По словам врача, в таком случае симптом является частью общего напряжения организма.

«Еще одной опасной причиной является эозинофильный эзофагит — состояние, при котором в слизистой пищевода накапливаются специфические клетки, в норме там отсутствующие. Это воспаление без лечения может привести к сужению пищевода, застреванию пищи и другим осложнениям, поэтому жалобы на ощущение комка, болезненное глотание или застревание еды требуют немедленной диагностики», — объяснила она.

Помимо этого, изжога может возникать после хронических запоров. Эксперт объяснила, что они нарушают моторику верхних отделов ЖКТ и повышают вероятность заброса желудочного содержимого.

Также изжога иногда является побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов.

