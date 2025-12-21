Мужчина откусил палец гостя на свадьбе своего лучшего друга и получил пять лет тюрьмы

Жителя Великобритании отправили в тюрьму за то, что он откусил палец другому гостю на свадьбе лучшего друга. Об этом пишет Daily Mail.

Все произошло в мае 2023 года у паба в Бинси, недалеко от Оксфорда. В день инцидента отец четверых детей Дэниел Пизнелл начал пить с утра. Прибыв на свадебную вечеринку, он поссорился со своей партнершей и продолжил употреблять алкоголь, а затем ввязался в драку с женихом и гостями.

Когда один из них попытался разнять потасовку, Дэниел вцепился зубами в его палец. Организаторы мероприятия обратились за помощью к правоохранителям, а те, когда стало ясно, что часть пальца у пострадавшего отсутствует, вызвали на место скорую.

В приступе пьяной ярости Дэниел также угрожал откусить нос полицейскому. Позднее Питер Грин, на свадьбе которого произошел инцидент, описал поведение друга в тот вечер как поведение дикого животного.

На суде британец признал, что участвовал в драке и угрожал потерпевшему, но отрицал, что собирался навредить ему. Однако присяжные не поверили подсудимому, и 33-летний мужчина получил пять лет тюрьмы.

Ранее россиянин отсудил миллион рублей за откушенный в драке нос.