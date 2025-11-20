Женщину оштрафовали на $16 тысяч за содержание 79 собак

Николь Мосс из Сингапура была оштрафована на $16 тысяч за содержание 79 собак — 78 пуделей и одного золотистого ретривера — без лицензий и микрочипов, пишет Mothership.

Служба животных и ветеринарии (AVS) впервые получила уведомление о стае собак на участке Мосс 7 июня 2022 года. Земельная собственность находилась в процессе изъятия из-за непогашения ипотечного кредита ее мужем, а юридическая фирма, представляющая банк, предупредила AVS о многочисленных собаках на территории. Совет национальных парков (NParks) провел первую инспекцию 15 июня 2022 года и выявил 65 нелицензированных собак, после чего дом несколько раз обследовался в течение двух лет. Несмотря на предупреждения, популяция животных выросла до 79 особей.

AVS несколько раз рекомендовала Мосс установить микрочипы, стерилизовать собак и передать часть животных новым владельцам, однако она проигнорировала эти советы. В 2022 и 2023 годах она также ссылалась на намерение переехать с собаками в Дубай, а в июле 2023 года была объявлена банкротом. К началу 2024 года Мосс не выполнила требования по микрочипированию и лицензированию собак. 29 мая 2024 года NParks издал распоряжение об обязательной идентификации животных, но оно также было проигнорировано. В сентябре того же года ветеринары AVS установили микрочипы восьми собакам, а всего 61 животное было чипировано позже. Стоимость микрочипов для 71 собаки составила $1085, которые Джулия не оплатила.

В октябре 2024 года ей было выдано уведомление о выселении, которое было продлено до января 2025 года. NParks неоднократно запрашивал ее планы по содержанию собак, но женщина тайно перевезла животных в другой арендный дом и отказалась сообщать новый адрес. В апреле 2025 года арендодатель расторг аренду, и Мосс вместе с семьей и собаками была вынуждена покинуть жилье. Часть собак — 37 особей — она передала NParks, остальные были конфискованы после постановления суда в июле 2025 года. Всего с тех пор было передано 52 собаки, трое из них возвращены Мосс после оформления лицензий.

Прокурор назвал дело «беспрецедентным по масштабу и серьезности», подчеркнув «постоянное неповиновение Мосс регуляторному надзору». Судья при вынесении приговора обратил внимание на огромное количество животных, повторные правонарушения и потенциальный вред общественному здоровью и безопасности собак.

