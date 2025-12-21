Московский суд наказал химчистку за порчу дорогого платья

Baza: топ-менеджер РФС взыскала с химчистки более 300 тыс. рублей за платье

Московский суд обязал химчистку выплатить 306 тыс. рублей клиентке за безвозвратно испорченное дорогое платье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Иск подала Диана Закарьян, занимающая руководящую должность в коммерческом департаменте Российского футбольного союза. К своему юбилею она заказала в элитном ателье красное платье стоимостью 69 тыс. рублей, которое после торжества сдала в химчистку.

Суд установил, что сотрудники сервиса нарушили технологию обработки ткани и вместо допустимой сухой чистки применили влажную стирку, что привело к полной порче изделия. Изначально компания предложила клиентке компенсацию в виде 5 тыс. бонусных баллов.

В ходе разбирательства представители химчистки настаивали, что повреждение платья являлось неизбежным риском, однако суд признал услугу оказанной непрофессионально.

Итоговая сумма взыскания включает стоимость платья, штраф в размере 100% от этой суммы по закону о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В результате выплата превысила первоначальную цену изделия примерно в 4,5 раза.

Ранее женщина отсудила у пермской химчистки 400 тысяч рублей за испорченную куртку.