На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московский суд наказал химчистку за порчу дорогого платья

Baza: топ-менеджер РФС взыскала с химчистки более 300 тыс. рублей за платье
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Московский суд обязал химчистку выплатить 306 тыс. рублей клиентке за безвозвратно испорченное дорогое платье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Иск подала Диана Закарьян, занимающая руководящую должность в коммерческом департаменте Российского футбольного союза. К своему юбилею она заказала в элитном ателье красное платье стоимостью 69 тыс. рублей, которое после торжества сдала в химчистку.

Суд установил, что сотрудники сервиса нарушили технологию обработки ткани и вместо допустимой сухой чистки применили влажную стирку, что привело к полной порче изделия. Изначально компания предложила клиентке компенсацию в виде 5 тыс. бонусных баллов.

В ходе разбирательства представители химчистки настаивали, что повреждение платья являлось неизбежным риском, однако суд признал услугу оказанной непрофессионально.

Итоговая сумма взыскания включает стоимость платья, штраф в размере 100% от этой суммы по закону о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и судебные расходы. В результате выплата превысила первоначальную цену изделия примерно в 4,5 раза.

Ранее женщина отсудила у пермской химчистки 400 тысяч рублей за испорченную куртку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами