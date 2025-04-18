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Женщина отсудила у пермской химчистки 400 тысяч рублей за испорченную куртку

Химчистка в Перми заплатит клиентке 400 тысяч за испорченную брендовую куртку
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Перми получит крупную компенсацию от химчистки за испорченную брендовую вещь. О решении суда сообщает местное издание «Текст».

Пару лет назад женщина сдала в чистку зимнюю куртку итальянского бренда Brunello Cucinelli. Она обошлась пермячке в $2,8 тыс. (примерно 230 тыс. рублей), но после процедуры деформировалась, сильно уменьшившись в размере.

Клиентка химчистки обратилась в суд. Экспертиза показала, что степень износа куртки составляла не менее 50%, однако химчистка проигнорировала рекомендации производителя по обращению с изделием.

Тяжбы по делу шли с конца 2023 года, но в итоге суд встал на сторону потребительницы, обязав предприятие выплатить штраф и компенсировать ей ущерб — всего более 400 тыс. рублей.

Ранее екатеринбурженка четыре дня провела в Египте в зимней одежде и засудила туроператора.

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