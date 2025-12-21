На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предзаказ на комикс «Общество летучих мышей» открылся до 10 января

В России представили комикс по мотивам ростовского патруля начала XX века
Павел Бедняков/РИА Новости

Издательство «Другое издательство» открыло предзаказ на новый комикс «Общество летучих мышей: Дело Бутафора» — совместный проект художника Евгения Зубкова и сценариста Егора Герасимова, авторов серии «Северный Паук». Об этом Зубков сообщил в своем Telegram-канале.

Действие комикса происходит в 1918 году в Ростове-на-Дону, охваченном бандитизмом и противостоянием преступных группировок. В центре сюжета — таинственный дружинник в плаще и маске, защищающий город по ночам, и его юный помощник Тимур, которым предстоит остановить войну между бандами «Тузов» и «Мирмидонцев».

Идея проекта возникла год назад, когда Зубков создал иллюстрацию по мотивам газетной статьи начала XX века.

«Год назад я создал арт по мотивам газетной статьи начала XX века. После этого история «О.Л.М.» шумела на весь интернет, дошло даже до репортажа на Первом канале. Так назывался неофициальный гражданский патруль, существовавший в Ростове-на-Дону более ста лет назад. Название возникло благодаря таинственным барельефам в виде человека-летучей мыши на здании, возле которого собирались добровольцы (Большая Садовая, дом 23)», — написал художник.

Комикс выйдет в твердом переплете, объемом 64 страницы. В коллекционное издание войдут 13 эксклюзивных обложек, одна из которых светится в темноте. Также доступен лимитированный мерч-набор в деревянном коробе (всего 100 штук). Издание выполнено в формате 163×245 мм с выборочным лакированием.

Предзаказ продлится до 10 января, после чего начнется рассылка трек-номеров и посылок.

