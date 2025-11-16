Российская туристка в одиночку поймала грабителя, скинув его с мотоцикла в Аргентине

33-летняя российская туристка в Аргентине смогла в одиночку поймать преступника, который пытался украсть у нее телефон. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе. На опубликованном в сети видео видно, что двое мужчин подъехали на перекрестке к блондинке, которая сидела на велосипеде, и вырвали у нее из рук телефон. Однако женщина не растерялась, вцепилась в одного из грабителей руками и скинула его с мотоцикла на асфальт. Преступник попытался вырваться, но россиянка крепко держала его за ногу. Позже на помощь женщине подоспели прохожие и автомобилисты.

Грабителя удерживали до приезда полиции. Благодаря этому стражи порядка накрыли банду похитителей телефонов. Подельников задержанного отследили по камерам и также арестовали. По данным РЕН ТВ, во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли десять телефонов, четыре шлема, ключ от зажигания и документы для мотоцикла, угнанного в день попытки ограбления россиянки. Кроме того, у соседа задержанных обнаружили четыре банки с марихуаной — его также передали правоохранителям.

