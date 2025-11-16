На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская туристка в одиночку поймала грабителя, скинув его с мотоцикла в Аргентине

В Аргентине сняли на видео, как россиянка в одиночку поймала грабителя на дороге
true
true
true

33-летняя российская туристка в Аргентине смогла в одиночку поймать преступника, который пытался украсть у нее телефон. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Буэнос-Айресе. На опубликованном в сети видео видно, что двое мужчин подъехали на перекрестке к блондинке, которая сидела на велосипеде, и вырвали у нее из рук телефон. Однако женщина не растерялась, вцепилась в одного из грабителей руками и скинула его с мотоцикла на асфальт. Преступник попытался вырваться, но россиянка крепко держала его за ногу. Позже на помощь женщине подоспели прохожие и автомобилисты.

Грабителя удерживали до приезда полиции. Благодаря этому стражи порядка накрыли банду похитителей телефонов. Подельников задержанного отследили по камерам и также арестовали. По данным РЕН ТВ, во время обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли десять телефонов, четыре шлема, ключ от зажигания и документы для мотоцикла, угнанного в день попытки ограбления россиянки. Кроме того, у соседа задержанных обнаружили четыре банки с марихуаной — его также передали правоохранителям.

Ранее в Таиланде горничная с мужем обокрали слепую хозяйку дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами