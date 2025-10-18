Мотоцикл папы Римского ушел с молотка

На аукционе в Мюнхене за €156 тысяч продали мотоцикл папы Римского Льва XIV

Мотоцикл папы Римского Льва XIV продали на аукционе в Мюнхене за €156 тыс. Об этом сообщает на сайте аукционный дом RM Sotheby's.

Там рассказали, что BMW R 18 Transcontinental 2024 понтифик получил от христианской мотоциклетной группы из Германии Jesus Bikers. Мотоцикл был изготовлен компанией Motorrad Witzel по индивидуальному заказу и покрашен в белый цвет, вдохновленный «папамобилем».

На сайте говорится, что Лев XIV получил его в подарок 3 сентября этого года после того, как участники Jesus Bikers три дня везли его из Германии. Понтифик расписался на топливном баке мотоцикла.

«Вырученные средства будут переданы Missio Austria — возглавляемой папой Римским благотворительной организации, которая планирует оказывать помощь детям Мадагаскара», — добавили в RM Sotheby's.

В мае стало известно, что открытый пикап, которым пользовался папа Римский Франциск, превратят в передвижной медпункт и передадут в сектор Газа. Переделку «папамобиля» взяло на себя шведское отделение благотворительного католического общества Caritas. Пикап решили оснастить оборудованием для проведения анализов и диагностики, санитарным набором для оказания первой помощи и холодильником для хранения медикаментов.

Ранее папа Римский перед интронизацией проехался на джипе.