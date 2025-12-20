На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Национальном центре «Россия» обсудят историческое наследие Екатерины II

В НЦ «Россия» стартовал II Екатерининский форум
В Национальном центре «Россия» стартовал II Екатерининский форум, на котором участники обсудят интеграцию иностранных граждан, роль России в сохранении традиционных ценностей и историческое наследие Екатерины II, сообщает пресс-служба форума.

Также участники обсудят вопросы формирования образа России как нового центра цивилизаций и пути снижения интеграционных барьеров для желающих переехать жить в Россию.

«Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты», — отметил президент России Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам форума.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что Россия открыта к тем, кто разделяет одинаковые с ней ценности.

«Сегодня Россия — одна из немногих стран в мире, которая последовательно и решительно отстаивает свои ценности. К сожалению, на большей части Запада происходит определенный пересмотр приоритетов, навязываются чуждые большинству человечества традиционным ценностям. Есть много людей, которым такая позиция России действительно близка», — сказал он.

Также директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ценности России проявляются через уважение к культурной идентичности людей, помощь ближнему и сострадание.

«Мы свое ценим, храним и там, где можем — помогаем. Любовь, дружба, сочувствие, сострадание, семья, особое внимание к детям — ко всем детям, вне зависимости от их национальности, вероисповедания или имен родителей. Мы говорим об этом не только устно, но и закрепляем законодательно, чтобы передать эти ценности будущим поколениям», — сказала она.

